Англия

Лисы намерены усилиться защитником Сассуоло Франчески Ачерби.

Как сообщает Tuttomercatoweb, Лестер рассчитывает оформить трансфер 28-летнего итальянца уже этой зимой.

Согласно источнику, ради подписания Ачерби Лисы готовы расстаться с десятью миллионами евро.

При этом отмечается, что Сассуоло согласится отпустить своего ключевого футболиста как минимум за 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что попытку подписать Ачерби в январе предпримет миланский Интер.

В текущем сезоне Ачерби провел за Сассуоло 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 ассист.