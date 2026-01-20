Італія

Апеляційний суд Турина став на бік португальця у справі про невиплачену зарплату.

Туринський Ювентус зазнав поразки в судовій справі щодо заборгованості із зарплати перед колишнім нападником команди Кріштіану Роналду.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, суд Турина відхилив апеляцію італійського клубу, залишивши в силі попереднє рішення на користь португальського форварда. З урахуванням нарахованих відсотків загальна сума виплат для Роналду становитиме 11 мільйонів євро. Окрім цього, Ювентус зобов’язаний повністю покрити судові витрати.

Нагадаємо, у 2024 році суд частково задовольнив позов Роналду, встановивши компенсацію в розмірі 9,8 мільйона євро. Керівництво "старої синьйори" намагалося оскаржити це рішення, однак апеляційна інстанція стала на бік володаря п’яти Золотих м’ячів.

Зазначається, що програна справа не матиме суттєвого впливу на фінансову стабільність туринського клубу. Наразі Ювентус із 39 очками посідає п’яте місце в турнірній таблиці Серії А.

Кріштіану Роналду захищав кольори Ювентуса з 2018 по 2021 рік. За цей період португалець провів 134 матчі, у яких забив 101 гол і віддав 28 результативних передач. Після цього форвард повернувся до Манчестер Юнайтед, а нині виступає за саудівський Ан-Наср, де в сезоні-2025/26 вже забив 16 м’ячів у 19 поєдинках, упевнено наближаючись до позначки в 1000 голів за кар’єру.