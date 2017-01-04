Англия

Менеджер Челси Антонио Конте пообщался с прессой накануне матча против Тоттенхэма, который состоится сегодня в 22:00.

Синие могут провести рекордную победную серию в АПЛ, если сумеют одержать победу в матче на Уайт Харт Лейн. Но Антонио Конте, которому задали вопрос о том, думает ли он и его игроки о потенциальном достижении, это не беспокоит.

"Нет. Я и мои игроки — мы хотим набрать 3 очка. Повторюсь, что рекорд является серьёзным достижением прежде всего потому, что мы набрали после этих 13 побед 39 очков. Остальные расклады нас мало волнуют", — начал итальянец.

"Подобные матчи серьёзно мотивируют. Теперь каждая команда хочет прервать победную серию, не только Тоттенхэм".

"Если вы взглянете в турнирную таблицу, мы опережаем всего лишь на 5 очков идущий на втором месте Ливерпуль и на 7 очков опережаем Манчестер Сити".

"В этом чемпионате серьезное соперничество, и нам лишь предстоит первый матч второй половины сезона. Мы знаем, что завтра нас ждет по-настоящему сложный матч с Тоттенхэмом".

"Если после матча мы будем опережать находящийся на втором месте Ливерпуль на восемь очков, то мы будем довольны, но это сложный чемпионат, тут можно потерять очки в любом матче".

"Мне нравится, что мои игроки в отличной форме, и мне приятно, что приходится делать важный выбор в зависимости от конкретного матча. Я предпочитаю такого рода проблемы. Сейчас у нас Педро, Виллиан, Азар и Коста несомненно в отличной форме".

"Мне нужно выбрать стартовый состав, но я убежден, что матчи выигрываются в течение примерно 95 минут игрового времени, так что мне важно, чтобы все мои футболисты были доступны на эту игру и, более того, чтобы они были в отличной форме".

Вспомнил Конте и матч первого круга.

"В первом тайме они играли очень хорошо, много прессинговали и забили. В конце первого тайма за нас забил Педро. А во втором тайме мы заслужили победу, потому что играли отлично".

"Но Тоттенхэм сейчас демонстрирует прекрасную форму. Они смотрятся лучше, чем в прошлом сезоне, у них хороший тренер, который много работает, с каждым годом его команда прогрессирует. Маурисио Почеттино по делу заслуживает комплименты", — резюмировал Конте.