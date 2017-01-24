Англия

Владелец английского Миддлсбро Стив Гибсон не захотел сотрудничать с китайскими покупателями относительно продажи собственного клуба за 50 млн. фунтов.

Стив Гибсон, который начал руководить Боро еще с 1986 года, получил предложение от китайского бизнесмена Ли Чьена, относительно будущей продажи Миддлсбро за внушительную сумму в размере 50 млн. фунтов.

К слову, компания китайского бизнесмена Investment Group Ltd уже имеет в своем распоряжении одну команду, в лице которой выступает французская Ницца.

Сам владелец Боро не заинтересован в полной продаже или определенном партнерстве, однако, что касается потенциально новых коммерческих проспектов, то здесь Стив Гибсон готов рассмотреть любые варианты.

59-летний бизнесмен вступил в членство совета директоров клуба в возрасте 26 лет — тогда, когда Боро были на грани банкротства, и, как казалось, неминуемого распада команды.