Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Шон Госс продолжит карьеру в английском Чемпионшипе.

Стоит отметить, что 21-летний центрхав находился в структуре Красных дьяволов с лета 2012 года, однако так и не получил возможность дебютировать за первую команду клуба.

Как сообщает официальный сайт КПР, Госс поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 3,5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В текущем сезоне Госс выступал исключительно за молодежную команду МЮ, в составе которой провел 6 матчей (1 гол, 1 ассист).