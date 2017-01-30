Англия

Сопредседатель Вест Хэма Дэвид Салливан рассказал о причине того, почему клуб отпустил бунтаря Димитри Пайе в Марсель.

"Клуб хотел бы засвидетельствовать свое искреннее разочарование тем, что Пайе не показал ту же приверженность и уважение к Вест Хэму, которую продемонстрировали ему клуб и болельщики", — сказал сопредседатель клуба Дэвид Салливан.

"Только в прошлом году клуб наградил его за игру прибыльным для футболиста соглашением на пять с половиной лет".



"Хочу внести ясность: у нас нет никакой финансовой нужды срочно продавать своих лучших игроков. Решение отпустить Пайе основано на пожелании менеджера, а также в интересах единства команды".

"Откровенно говоря, я бы хотел, чтобы он остался. Лишь для того, чтобы показать остальным, что ни один игрок не может быть важнее клуба".

"Уверен в качестве футболистов, которые уже нас усилили в январе. Убежден, что в конце трансферного окна наша команда станет сильнее той, которая была в начале открытия окна", — резюмировал руководитель Молотобойцев.