Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими впечатлениями после поединка с Халл Сити (0:2).

Сегодня Красные на выезде уступили Халл Сити со счетом 0:2.

"Очевидно, что того футбола, который мы показываем, недостаточно для победы. Если бы Ливерпуль всегда играл так, как во втором тайме, то ни одна команда не смогла бы с нами справиться", — приводит слова Клоппа BBC.

"Мы должны проснуться, такая игра — неприемлема. Я не хочу искать оправданий. Об умных вещах трудно думать после такого матча. Сейчас в моей голове много мыслей, однако я не могу сказать даже часть из них, потому что мне нужно хорошенько проанализировать случившиеся".

"Сегодня мы много владели мячом, однако что такое владение? Владение — это хорошо только тогда, когда вы создаете моменты. Такой игры мы не ожидали от себя. Должны принять критику, поразмышлять об этом, найти ответы и показать соответствующую реакцию".

Ливерпуль не знает вкуса победы на протяжении вот уже пяти встреч АПЛ кряду.