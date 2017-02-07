Англия

Форвард Эвертона Ромелу Лукаку и нападающий Реала Альваро Мората — трансферные цели лондонского Челси на лето.

В январское трансферное окно главный форвард Синих Диего Коста повздорил с фитнесс-тренером и наставником команды, однако СМИ считают, что испанец неудачно пытался попросить повысить зарплату.

В Челси не хотят зависеть от перемен настроения нападающего, потому на лето присматривают варианты замены.

Sky Sports со ссылкой на London Evening Standard сообщают, что Синие интересуются наконечниками Реала и Эвертона Моратой и Лукаку соответственно.

24-летний испанский форвард Сливочных недоволен тем, что сидит за спиной у Бензема и надеется на летний трансфер в Челси. В нынешнем сезоне на счету Мораты 10 голов и 4 ассиста в 27-ми поединках.

23-летний бельгийский нападающий Ирисок давно намекает на то, что ему пора попробовать бороться за чемпионство и выступать в Лиге чемпионов. Статистика Лукаку: 17 голов и 5 ассистов в 25-ти встречах.