Англия

Капитан Молотобойцев Марк Нобл все никак не может простить Димитри Пайе уход во французский Марсель, заявляя, что Вест Хэм после его перехода заиграл более яркими красками.

Напомним, что 30-го января французский хавбек Вест Хэма Димитри Пайе официально перешел в Марсель. Сумма сделки составила порядка 30-ти миллионов евро.

Перед переходом Пайе в стан Провансальцев, капитан Молотобойцев Марк Нобл бурно отреагировал на демарш своего французского партнера по команде, заявив, что он очень зол и разочарован действиями Димитри относительно бойкота и нежелания продолжать свои выступление в составе Вест Хэма.

Как информирует издание Sky Sports, Марк Нобл даже счастлив уходу Пайе, ведь по его мнению, после ухода француза, команда стала играть даже несколько интереснее. Подтверждением этих слов служит статистика Вест Хэма в последних играх чемпионата — три виктории из четырех встреч, проведенных в рамках АПЛ, и это без ушедшего в Марсель скандального Пайе.

"Он имел огромное влияние на нашу команду, потому что он был важным игроком в раздевалке. Игроки любили его", — сказал Нобл.

"Это было немного странно, и это было очень трудно время для всех нас. Но к счастью, все сложилось просто отлично. Наш менеджер (Славен Билич, прим.) не хотел избавляться от Димитри, однако он хотел избавиться от ситуации, которая сложилась в нашем коллективе. Лучшим способом отреагировать на все эти события было одержать победу, что, в принципе, мы и сделали".

В текущем сезоне Марк Нобл провел за свою команду в АПЛ 22 поединка, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами.