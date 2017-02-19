Англия

Главный тренер Вулверхэмптона отметил превосходную игру Челси после поражения его команды в 1/4 финала Кубка Англии.

"Кому-то придется потрудиться, чтобы остановить их в АПЛ и Кубке Англии. Ничего еще не закончено, это никогда не заканчивается. Манчестер Сити еще скажет своё слово, но сейчас Челси несется на всех парах, и остановить их будет непросто.



Они контратакуют настолько быстро, что я сказал своей команде, что нам придется тактически фолить, когда они будут контратаковать. Мы играли с по-настоящему сильной командой", – приводит слова Пола Ламберта официальный сайт "синих".

Отметим, что лондонский Челси вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв в гостях Вулверхэмптон.