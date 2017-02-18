Англия

Челси одержал победу над Вулверхэмптоном в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Челси пробился в 1/4 финала Кубка Англии. В матче 1/8 финала лондонцы в гостях победили Вулверхэмптон — 2:0.

В середине первого тайма Педро Родригес точно пробил головой в ближний угол ворот Волков после подачи от Виллиана, а на 89-й минуте Диего Коста закрепил победу лондонской команды.

Вулверхэмптон — Челси 0:2



Голы: Педро, 65 (0:1); Диего Коста, 89 (0:2)



Вулверхэмптон: Икеме; Доэрти; Коди; Хаузе; Батт; Прайс; Эдвардс Д.; Сэвилл (Ронан, 84); Бедварссон (Саисс, 84); Кошта Э.; Вайманн (Уилсон, 76)



Челси: Бегович; Аке; Чалоба; Зума; Терри; Фабрегас; Азар (Лофтус-Чик, 86); Виллиан (Канте, 81); Педро (Аспиликуэта, 73); Мозес; Диего Коста



Предупреждения: Сэвилл, 21; Вайманн, 33 — Педро, 49