Англия

Главный тренер Арсенала опасается, что синтетическое покрытие на стадионе ФК Саттон Юнайтед может сыграть злую шутку с его игроками.

Критика, которая практически неизменно сопровождает Арсена Венгера в последние годы работы в Арсенала, сейчас достигла чрезвычайно высокой отметки. Причиной стали неутешительные результаты команды в чемпионате и поражение 1:5 от Баварии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Критика может даже усилиться, если сегодня Канониры оступятся в игре с Саттон Юнайтед в 5-м раунде Кубка Англии.

Контракт Венгера с Арсеналом истекает в конце сезона и он еще не решил, будет ли продлевать соглашение с клубом. При этом Арсен намерен тренировать дальше, пусть это будет даже не Арсенал.

Игра против представителя 5-го дивизиона чемпионата Англии состоится на искусственном покрытии стадиона Гандер Грин Лейн.

"Главные угрозы матча с Саттоном? В первую очередь, это газон", — заявил Венгер..

"Вторая – энтузиазм игроков Саттона и третья – что мы немного не готовы к огромному сопротивлению. Ведь подсознательно думается, что это команда из нон-лиги и сложно не будет – но это не так".

"В идеале хотелось бы сыграть на обычном газоне. Но что есть, то есть. Мы должны справиться".

Игра между Саттон Юнайтед и Арсеналом начнется сегодня в 21.55 по киевскому времени.