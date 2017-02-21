Англия

Пол Досуэлл, главный тренер полупрофессионального Саттон Юнайтед, признался, что Арсенал собирается пожертвовать клубу деньги на улучшение инфраструктуры.

Саттон принимал на своем поле Арсенал в 5-м раунде Кубка Англии. Канониры добыли победу 2:0 благодаря голам Лукаса Переса и Тео Уолкотта.

Главный тренер Саттона Пол Досуэлл рассказал о щедром жесте, который может быть оказан Канонирами.

"Арсенал повел себя просто великолепно. Мы думаем, они помогут нам с раздевалками", — заявил Досуэлл.

"Канониры пообещали нам 50 тысяч фунтов, это изумительный жест с их стороны, за который мы очень признательны".

Стоит отметить, что по данным таблоида The Sun Арсенал собирался отдать Саттону 247 500 фунтов дохода от ТВ, однако Футбольная ассоциация наложила вето на данную операцию, т.к. клубы из нон-лиг могут получать только 50% от этих доходов.

Также Eurosport сообщает, что за свои выступления в Кубке Саттон Юнайтед получит около 700 тысяч фунтов.

В четвертьфинале турнира Арсенал встретится с еще одним полупрофессиональным коллективом – Линкольн Сити, который выбил на предыдущей стадии представителя АПЛ Бернли.