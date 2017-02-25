Англия

Исполняющий обязанности главного тренера Лестера Крейг Шекспир уверен, что Лисам по силам сохранить прописку в Премьер-лиге.

Сейчас Лестер занимает 17-е место в чемпионате, лишь на 1 пункт опережая зону вылета. В последних 5 турах Премьер-лиги команда неизменно проигрывала. В 2017 году Лисы еще не забивали в АПЛ.

Два года назад Лестер занимал последнее место в чемпионате после 30-го тура, однако в последних 9 матчах (один из них – перенесенная игра с Челси) команда одержала 7 побед и сохранила прописку в элите, а в следующем сезоне стала чемпионом Англии.

"Было бы отлично повторить тот подвиг. Тогда все нас списали со счетов, а сейчас мы еще котируемся. У Лестера достаточно матчей, чтобы избежать вылета, и мы намерены побеждать, чтобы это сделать", — заявил Шекспир, временно исполняющий обязанности главного тренера Лис.

"У нас собраны достаточно квалифицированные игроки, которым по силам вернуться на путь побед".

В понедельник подопечные Шекспира сыграют с Ливерпулем. Также команде предстоит ответный поединок на домашней арене против Севильи в 1/8 финала ЛЧ. В Испании англичане уступили 1:2.