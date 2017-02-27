Англия

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес опроверг слухи, связывающие его с работой в Китае.

Рафаэль Бенитес заявил, что, несмотря на слухи, он не намерен менять Ньюкасл на китайскую Суперлигу.

"Мне самому интересно, откуда берутся эти слухи. Я не знаю. Люди часто говорят о китайских клубах, но для меня это сюрприз", — прокомментировал слухи испанец на пресс-конференции.

После 33-х туров Ньюкасл занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от первого места на одно очко, и опережая ближайшего преследователя на пять очков.