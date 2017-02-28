Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими эмоциями после матча с Лестером (1:3).

Вчера Ливерпуль на выезде крайне неожиданно практически без шансов уступил Лестеру — 1:3.

"После поражений на первый план выходит языковой барьер, потому что очень трудно находить правильные слова. Мне сложно объяснять мои переживания на немецком, а с английским дела обстоят еще хуже", — цитирует Клоппа BBC.

"Не то, чтобы Лестер сегодня был очень агрессивен, просто мы не были сильны физически. Понимали, как будет играть Лестер и могли выступить намного лучше. Вина Ливерпуля в том, что мы позволили Лестеру играть как в прошлом сезоне".

"Соперник был хорошо готов к игре. Их действия были продуманы. Пропустили очень обидный первый гол, который придал Лестеру импульс. Ливерпуль плохо начал матч, плохо играл в середине и плохо его завершил".

"Сейчас мы заслуживаем получить порцию критики. Нынешний Ливерпуль — крайне нестабильная команда".