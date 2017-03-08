Англия

Защитник Борнмута Тайрон Мингс был отстранен на пять матчей после инцидента в игре против Манчестер Юнайтед (1:1).

FA дисквалифицировала защитника Борнмута Тайрона Мингса на пять матчей за инцидент со Златаном Ибрагимовичем в матче чемпионата Англии против МЮ.

Игрок наступил на голову шведу в первом тайме. В последствии сам Ибрагимович ударил Мингса локтем. Нападающий также получил дисквалификацию.

"FA выступила с заявлением о том, что стандартное наказание за проступок защитника Борнмута Тайрона Мингса является недостаточным", — ответили представители футбольных органов.

Сам защитник не признает свою вину и отмечает, что его действие было ненамеренным.