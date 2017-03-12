Англия

В поединка 28-го тура первенства Премьер-лиги Красным пришлось отыгрываться дома.

Уже на 7-й минуте после удара Барнса Ливерпуль оказался в роли догоняющего. Однако со своей задачей подопечные Юргена Клоппа справились, и теперь отстают от Тоттенхэма и Манчестер Сити всего на одно очко. Правда, полуфиналисты Кубка Англии сыграли на матч меньше...

Ливерпуль — Бернли 2:1

Голы: Вейналдум, 45+1, Джан, 61 — Барнс, 7.

Ливерпуль: Миньоле — Клайн, Клаван, Матип, Милнер — Вейналдум, Джан, Лаллана — Мане, Ориги (Лукас Лейва, 79), Филиппе Коутиньо (Вудберн, 60).

Бернли: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд (Брэди, 73), Бартон, Хендрик, Арфилд (Агийеи, 90) — Грэй (Воукс, 80), Барнс.

Предупреждения: Джан, Лаллана — Ми, Бартон.