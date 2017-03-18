Англия

Бывший игрок Миддлсбро Фабрицио Раванелли хотел бы стать главным тренером команды.

Легендарный итальянский игрок Фабрицио Раванелли провел в составе Миддлсбро лишь один сезон, но полюбился болельщикам. Теперь же 48-летний итальянец хотел бы вернуться на Риверсайд в качестве тренера.

"Мне так жаль, что Каранка был уволен. В последний сезон он проделал потрясающую работу, но в этом году у него появились некоторые проблемы", — сказал Раванелли.

"Но, конечно, я бы хотел стать новым тренером. У меня есть мечта вернуться сюда. Я был бы очень счастлив и горд, если бы стал новым менеджером Боро в следующем сезоне", — признался итальянец.

Стоит отметить, что тренерская карьера Раванелли ограничивается неудачным опытом работы в Аяччо в 2013 году.

Напомним, что Айтор Каранка был отправлен в отставку за неудачные результаты.