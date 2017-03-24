Англия

Лидер мадридского Атлетико Антуан Гризманн все ближе к договоренности о переходе в Манчестер Юнайтед.

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн близок к тому, чтобы договориться о переходе в Манчестер Юнайтед летом. Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на источники, близкие к футболисту.

Ожидается, что трансфер Гризманна обойдется в 98 миллионов евро, а сам француз готов ответить согласием на это предложение.

Ранее тренер Атлетико Диего Симеоне подтвердил, что не будет стоять на преграде трансферу Гризманна.

"Есть сумма отступных и никаких гарантий. Я не знаю, что может случиться, он никогда не говорил мне, что хочет остаться", — сказал Симеоне.

"Я не препятствовал Косте и Фалькао. Игрокам, которые отдали мне свою жизнь — я не могу стоять на пути их выбора", — признался тренер.