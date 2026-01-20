Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 січня 2026 року.

Завершилася 1426 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія підготувалася до нового масованого удару і очікує момент, щоб завдати цього удару.

Зеленський закликав українців цими днями бути й надалі дуже уважними до повітряних тривог.

"Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", — сказав він.

- Речник глави рф Дмитро Пєсков заявив, нібито президент США Дональд Трамп запросив володимира путіна до «Ради миру», яка контролюватиме відбудову Сектору Гази. Нині у кремлі «вивчають всі деталі».

Слідом за москвою у Мінську заявили, що Дональд Трамп запропонував долучитися до «Ради миру» й самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку.

- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до українського полону потрапив росіянин, який винний у розстрілах українських військовополонених на Курщині.

- Президент України Володимир Зеленський анонсував трансформацію системи «малої» протиповітряної оборони — мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі й інших засобів «малої» ППО.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинули 70 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 4786 дронів-камікадзе та здійснили 3088 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані бомби, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку агресор тричі проводив наступальні дії в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Дронівки та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника, у бік Привілля й Бондарного.

На Костянтинівському напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Новопавлівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 93 окупанти, з яких 37 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 13 одиниць автомобільної техніки, 62 безпілотні літальні апарати, наземний дрон, три антени та термінал супутникового зв’язку противника. Також наші захисники уразили чотири пункти управління БпЛА та вісім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку ворог 20 разів атакував позиції наших оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки, наразі один бій триває.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

"Домовилися з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, щоб уряд на цьому тижні зробив необхідні рішення для енергетиків. Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації – за кожен місяць – для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій – у ремонтних бригадах. Держава має бути вдячною кожному й кожній, хто гарантує, що Україна відновлює те, що росіяни руйнують"

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!​