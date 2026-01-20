Іспанія

Головний тренер мадридців наголосив, що його син довів своє право залишитися в клубі наполегливою працею та стабільністю.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловив задоволення рішенням клубу продовжити контракт із Джуліано Сімеоне, наголосивши, що футболіст заслужив нову угоду виключно власними зусиллями.

"Важливо, що Джуліано продовжив контракт. Він на це заслуговує, зробив величезну особисту роботу, особливо враховуючи складне становище сина тренера", — зазначив Сімеоне.

Аргентинський фахівець підкреслив, що рішення клубу стало логічним підсумком прогресу гравця.

"Продовження заслужено наполегливою працею, смиренністю та стабільністю", — додав наставник мадридців.

Водночас Сімеоне дав зрозуміти, що поблажок для його сина не буде, і вимоги лише зростатимуть.

"Ми вимагатимемо від нього ще більшого, тому що йому є над чим працювати", — підсумував тренер.

Раніше Сімеоне вибачився перед президентом Реала та Вінісіусом.