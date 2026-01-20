Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі сьомого туру Ліги чемпіонів-2025/26.
20 та 21 січня року відбудуться матчі сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Інтер приймає Арсенал, ПСЖ у гостях у Спортинга, Карабах проти Айнтрахта, Кайрат грає з Брюгге.
Зібрали ключові факти й статистику, які допоможуть стежити за кожним матчем туру.
20 січня, вівторок
Кайрат – Брюгге
- Перша зустріч команд у турнірах УЄФА. Кайрат раніше не грав з бельгійськими клубами, а Брюгге — з командами з Казахстану
- Це 150-й матч Брюгге у найпрестижнішому єврокубку. Серед бельгійських клубів більше лише в Андерлехта (200)
- Кайрат не може виграти вже 12 матчів поспіль на загальному/груповому етапі єврокубків (Н3 П9)
- Брюгге не перемагав у п’яти останніх матчах Ліги чемпіонів (Н1 П4)
- Бельгійці також не виграли жодного з шести попередніх виїзних матчів загального етапу (Н1 П5) і програли всі три гостьові гри цього сезону
прогноз 1:1
Буде/Глімт – Манчестер Сіті
- Перша зустріч команд у турнірах УЄФА. Манчестер Сіті раніше не грав з клубами з Норвегії
- Буде/Глімт не має перемог у шести матчах проти англійських команд (Н1 П5)
- Норвезький клуб виграв лише один з останніх 11 матчів у турнірах УЄФА (Н3 П7)
- У семи останніх поєдинках Буде/Глімт не перемагав (Н3 П4), але не забив лише у двох з останніх 22 матчів
- Наступний гол Манчестер Сіті стане 300-м для клубу в основній сітці Ліги чемпіонів
- Ерлінг Голанд забив у шести поспіль матчах ЛЧ у стартовому складі (усього 8 голів)
- Гол у ворота м зробить Голанда першим норвежцем, який забив норвезькій команді в ЛЧ
- Команда Пепа Гвардіоли виграла два останні виїзні матчі загального етапу та п’ять із семи попередніх
прогноз 0:4
Копенгаген – Наполі
- Перша очна зустріч команд у єврокубках
- Копенгаген має лише одну перемогу в 10 матчах проти італійських клубів (Н3 П6)
- Данці можуть утретє в історії виграти три матчі Ліги чемпіонів поспіль
- Наступна перемога стане 50-ю для Копенгагена в Кубку європейських чемпіонів
- Наполі востаннє грав з данськими командами у сезоні 2015/16
- Італійці програли п’ять поспіль виїзних матчів ЛЧ
- Данський нападник Наполі Расмус Гейлунн розпочинав кар’єру в Копенгагені
прогноз 1:2
Тоттенгем — Боруссія Д
- Команди шість разів зустрічалися у турнірах УЄФА.
- Боруссія виграла перші дві зустрічі в 1/8 фіналу Ліги Європи-2015/16, але останні чотири матчі залишилися за "шпорами". Найсвіжіше протистояння відбулося в 1/8 фіналу ЛЧ-2018/19: лондонці перемогли 3:0 вдома та 1:0 у Дортмунді.
- Тоттенгем не програє в останніх п'яти матчах проти німецьких команд (В3 Н2). Також лондонці не знають поразок у 23 домашніх поєдинках на європейській арені (В19 Н4).
- Цього сезону Тоттенгем виграв усі три домашні матчі в Лізі чемпіонів і не пропустив у них жодного голу.
У трьох попередніх матчах Ліги чемпіонів команда Томаса Франка відкривала рахунок. У кожному з них "шпори" забивали щонайменше три м'ячі.
Боруссія програв сім із останніх восьми єврокубкових зустрічей на виїзді проти англійських команд (В1).
Німецький клуб відкривав рахунок у п'яти із шести своїх матчів Ліги чемпіонів цього сезону.
прогноз 1:2
Інтер – Арсенал
- Команди грали між собою на загальному етапі минулого сезону — Інтер виграв 1:0
- У сезоні 2003/04 Інтер виграв 3:0 у Лондоні, а Арсенал — 5:1 у Мілані
- Інтер програв два останні матчі ЛЧ і ніколи не програвав три поспіль
- Поразка від Ліверпуля перервала серію Інтера з 18 матчів без поразок у ЛЧ
- Генріх Мхітарян грав за Арсенал у 2018–2019 роках
- Арсенал — єдина команда, яка виграла всі шість матчів загального етапу
- Лондонці можуть уперше виграти сім матчів поспіль у єврокубках
- Наступний гол стане 400-м для Арсенала в Кубку чемпіонів
- Габріел Мартінеллі забив у п’яти матчах ЛЧ поспіль — клубний рекорд
прогноз 1:1
Вільярреал — Аякс
- Перша зустріч команд у єврокубках.
- Вільярреал виграв усі чотири останні протистояння з нідерландськими командами. Найсвіжіше відбулося у чвертьфіналі Ліги Європи-2010/11. Тоді іспанському клубу протистояв Твенте, який зазнав поразок в обох матчах.
- Вільярреал не знає перемог у останніх дев’яти поєдинках у Лізі чемпіонів (Н2 П7).
- Форвард Вільярреала Жорж Мікаутадзе перейшов до Аякса з Метца влітку 2023 року, але провів лише дев’ять матчів за амстердамський клуб і в січні 2024-го повернувся до Метца на правах оренди. У червні того ж року він підписав контракт з Ліоном.
- Аякс виграв лише два з останніх 13 виїзних матчів проти іспанських команд у єврокубках (Н2 П9).
- Нідерландський клуб може здобути другу поспіль перемогу в Лізі чемпіонів уперше з сезону 2021/22. Тоді Аякс виграв усі шість матчів на груповому етапі.
- У жодному з 44 матчів Аякса проти іспанських команд у єврокубках не було нульової нічиєї.
прогноз 2:0
Олімпіакос – Баєр
- Команди зустрічалися на груповому етапі ЛЧ-2002/03
- Олімпіакос може виграти другий матч ЛЧ поспіль уперше з сезону 2015/16
- Греки не вигравали у німецьких клубів у 13 останніх матчах
- Баєр програв лише три з останніх 22 матчів загального етапу УЄФА
- Алехандро Грімальдо забивав у двох останніх матчах ЛЧ
прогноз 1:3
Реал – Монако
- Єдина зустріч — чвертьфінал ЛЧ-2003/04
- Реал програв лише один із 18 домашніх матчів проти французьких клубів
- Кіліан Мбаппе розпочинав кар’єру в Монако
- Дев’ять голів Мбаппе в цьому розіграші — його особистий рекорд
- Орельєн Чуамені також колишній гравець Монако
- Едуардо Камавінга може стати другим наймолодшим французом з 50 матчами ЛЧ
- Монако не програє в п’яти останніх матчах ЛЧ
прогноз 3:0
Спортінг – ПСЖ
- Команди раніше не зустрічалися в турнірах УЄФА
- Спортінг виграв усі три домашні матчі цього сезону
- ПСЖ має лише одну перемогу в восьми виїзних матчах проти португальських клубів
- Вітінья може стати третім наймолодшим португальцем з 50 матчами ЛЧ
- Нуну Мендеш раніше виступав за Спортінг
прогноз 0:2
21 січня, середа
Галатасарай – Атлетіко
- Атлетіко не програє Галатасараю в шести матчах поспіль
- У Галатасарая лише одна перемога в 21 матчі проти іспанських клубів
- Атлетіко виграв 10 з останніх 13 матчів ЛЧ
- Ян Облак може стати першим словенцем зі 100 матчами в ЛЧ
- Хуліан Альварес забив 10 голів у 11 останніх матчах ЛЧ
прогноз 2:2
Карабах – Айнтрахт
- Команди грали в плей-оф Ліги Європи-2013/14
- Карабах не вигравав у німецьких клубів у 10 матчах поспіль
- У п’яти останніх домашніх матчах Карабах забивав мінімум двічі
- Айнтрахт має одну перемогу в останніх восьми єврокубкових матчах
прогноз 0:0
Аталанта – Атлетік
- Перша зустріч команд у турнірах УЄФА
- Аталанта не програє в п’яти останніх матчах ЛЧ
- Усі вісім голів бергамасків у цьому сезоні забиті після перерви
- Атлетік виграв лише один з 11 виїзних матчів проти італійських клубів
прогноз 1:0
Челсі – Пафос
- Перша очна зустріч команд у єврокубках
- Челсі не програє вдома в єврокубках 17 матчів поспіль
- Лондонці забивають у 21 матчі поспіль на європейській арені
- Пафос не забив жодного гола у трьох виїзних матчах загального етапу
прогноз 1:0
Баварія – Юніон
- Перша зустріч команд у єврокубках
- Баварія не програє 37 матчів поспіль на загальному/груповому етапі ЛЧ
- Можлива 250-та перемога Баварії в Кубку чемпіонів
- Леннарт Карл може побити рекорд Мбаппе за віком результативності
- Юніон програв чотири з п’яти останніх матчів ЛЧ
прогноз 5:0
Ювентус – Бенфіка
- Бенфіка виграла сім із дев’яти попередніх матчів між командами
- Ювентус програв усі три домашні матчі проти Бенфіки
- Італійці можуть виграти три матчі ЛЧ поспіль уперше з 2021/22
- Бенфіка не програє італійським клубам у чотирьох матчах поспіль
прогноз 1:1
Ньюкасл – ПСВ
- ПСВ виграв обидва матчі проти Ньюкасла в ЛЧ-1997/98
- Ньюкасл виграв чотири останні домашні матчі проти нідерландських клубів
- Ентоні Гордон забив п’ять голів у шести матчах ЛЧ
- ПСВ забивав у 18 з 19 останніх матчів загального етапу
прогноз 0:0
Олімпік – Ліверпуль
- Загальний баланс: 3 перемоги Ліверпуля, 2 — Марселя, 1 нічия
- Марсель може виграти три матчі ЛЧ поспіль уперше з 2010/11
- Ігор Пайшао забив чотири голи в п’яти останніх матчах
- Ліверпуль виграв 16 з 19 матчів загального етапу ЛЧ
прогноз 1:1
Славія – Барселона
- Попередні матчі відбулися в сезоні 2019/20
- Славія не забиває в п’яти останніх матчах ЛЧ
- Барселона не програє чеським клубам у восьми матчах поспіль
- Ламін Ямаль має 14 результативних дій у ЛЧ до 18 років — рекорд турніру
прогноз 1:4
