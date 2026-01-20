Інше

Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі сьомого туру Ліги чемпіонів-2025/26.

20 та 21 січня року відбудуться матчі сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер приймає Арсенал, ПСЖ у гостях у Спортинга, Карабах проти Айнтрахта, Кайрат грає з Брюгге.

Зібрали ключові факти й статистику, які допоможуть стежити за кожним матчем туру.

20 січня, вівторок

Кайрат – Брюгге

- Перша зустріч команд у турнірах УЄФА. Кайрат раніше не грав з бельгійськими клубами, а Брюгге — з командами з Казахстану

- Це 150-й матч Брюгге у найпрестижнішому єврокубку. Серед бельгійських клубів більше лише в Андерлехта (200)

- Кайрат не може виграти вже 12 матчів поспіль на загальному/груповому етапі єврокубків (Н3 П9)

- Брюгге не перемагав у п’яти останніх матчах Ліги чемпіонів (Н1 П4)

- Бельгійці також не виграли жодного з шести попередніх виїзних матчів загального етапу (Н1 П5) і програли всі три гостьові гри цього сезону

прогноз 1:1

Буде/Глімт – Манчестер Сіті

- Перша зустріч команд у турнірах УЄФА. Манчестер Сіті раніше не грав з клубами з Норвегії

- Буде/Глімт не має перемог у шести матчах проти англійських команд (Н1 П5)

- Норвезький клуб виграв лише один з останніх 11 матчів у турнірах УЄФА (Н3 П7)

- У семи останніх поєдинках Буде/Глімт не перемагав (Н3 П4), але не забив лише у двох з останніх 22 матчів

- Наступний гол Манчестер Сіті стане 300-м для клубу в основній сітці Ліги чемпіонів

- Ерлінг Голанд забив у шести поспіль матчах ЛЧ у стартовому складі (усього 8 голів)

- Гол у ворота м зробить Голанда першим норвежцем, який забив норвезькій команді в ЛЧ

- Команда Пепа Гвардіоли виграла два останні виїзні матчі загального етапу та п’ять із семи попередніх

прогноз 0:4

Копенгаген – Наполі

- Перша очна зустріч команд у єврокубках

- Копенгаген має лише одну перемогу в 10 матчах проти італійських клубів (Н3 П6)

- Данці можуть утретє в історії виграти три матчі Ліги чемпіонів поспіль

- Наступна перемога стане 50-ю для Копенгагена в Кубку європейських чемпіонів

- Наполі востаннє грав з данськими командами у сезоні 2015/16

- Італійці програли п’ять поспіль виїзних матчів ЛЧ

- Данський нападник Наполі Расмус Гейлунн розпочинав кар’єру в Копенгагені

прогноз 1:2

Тоттенгем — Боруссія Д

- Команди шість разів зустрічалися у турнірах УЄФА.

- Боруссія виграла перші дві зустрічі в 1/8 фіналу Ліги Європи-2015/16, але останні чотири матчі залишилися за "шпорами". Найсвіжіше протистояння відбулося в 1/8 фіналу ЛЧ-2018/19: лондонці перемогли 3:0 вдома та 1:0 у Дортмунді.

- Тоттенгем не програє в останніх п'яти матчах проти німецьких команд (В3 Н2). Також лондонці не знають поразок у 23 домашніх поєдинках на європейській арені (В19 Н4).

- Цього сезону Тоттенгем виграв усі три домашні матчі в Лізі чемпіонів і не пропустив у них жодного голу.

У трьох попередніх матчах Ліги чемпіонів команда Томаса Франка відкривала рахунок. У кожному з них "шпори" забивали щонайменше три м'ячі.

Боруссія програв сім із останніх восьми єврокубкових зустрічей на виїзді проти англійських команд (В1).

Німецький клуб відкривав рахунок у п'яти із шести своїх матчів Ліги чемпіонів цього сезону.

прогноз 1:2

Інтер – Арсенал

- Команди грали між собою на загальному етапі минулого сезону — Інтер виграв 1:0

- У сезоні 2003/04 Інтер виграв 3:0 у Лондоні, а Арсенал — 5:1 у Мілані

- Інтер програв два останні матчі ЛЧ і ніколи не програвав три поспіль

- Поразка від Ліверпуля перервала серію Інтера з 18 матчів без поразок у ЛЧ

- Генріх Мхітарян грав за Арсенал у 2018–2019 роках

- Арсенал — єдина команда, яка виграла всі шість матчів загального етапу

- Лондонці можуть уперше виграти сім матчів поспіль у єврокубках

- Наступний гол стане 400-м для Арсенала в Кубку чемпіонів

- Габріел Мартінеллі забив у п’яти матчах ЛЧ поспіль — клубний рекорд

прогноз 1:1

Вільярреал — Аякс

- Перша зустріч команд у єврокубках.

- Вільярреал виграв усі чотири останні протистояння з нідерландськими командами. Найсвіжіше відбулося у чвертьфіналі Ліги Європи-2010/11. Тоді іспанському клубу протистояв Твенте, який зазнав поразок в обох матчах.

- Вільярреал не знає перемог у останніх дев’яти поєдинках у Лізі чемпіонів (Н2 П7).

- Форвард Вільярреала Жорж Мікаутадзе перейшов до Аякса з Метца влітку 2023 року, але провів лише дев’ять матчів за амстердамський клуб і в січні 2024-го повернувся до Метца на правах оренди. У червні того ж року він підписав контракт з Ліоном.

- Аякс виграв лише два з останніх 13 виїзних матчів проти іспанських команд у єврокубках (Н2 П9).

- Нідерландський клуб може здобути другу поспіль перемогу в Лізі чемпіонів уперше з сезону 2021/22. Тоді Аякс виграв усі шість матчів на груповому етапі.

- У жодному з 44 матчів Аякса проти іспанських команд у єврокубках не було нульової нічиєї.

прогноз 2:0

Олімпіакос – Баєр

- Команди зустрічалися на груповому етапі ЛЧ-2002/03

- Олімпіакос може виграти другий матч ЛЧ поспіль уперше з сезону 2015/16

- Греки не вигравали у німецьких клубів у 13 останніх матчах

- Баєр програв лише три з останніх 22 матчів загального етапу УЄФА

- Алехандро Грімальдо забивав у двох останніх матчах ЛЧ

прогноз 1:3

Реал – Монако

- Єдина зустріч — чвертьфінал ЛЧ-2003/04

- Реал програв лише один із 18 домашніх матчів проти французьких клубів

- Кіліан Мбаппе розпочинав кар’єру в Монако

- Дев’ять голів Мбаппе в цьому розіграші — його особистий рекорд

- Орельєн Чуамені також колишній гравець Монако

- Едуардо Камавінга може стати другим наймолодшим французом з 50 матчами ЛЧ

- Монако не програє в п’яти останніх матчах ЛЧ

прогноз 3:0

Спортінг – ПСЖ

- Команди раніше не зустрічалися в турнірах УЄФА

- Спортінг виграв усі три домашні матчі цього сезону

- ПСЖ має лише одну перемогу в восьми виїзних матчах проти португальських клубів

- Вітінья може стати третім наймолодшим португальцем з 50 матчами ЛЧ

- Нуну Мендеш раніше виступав за Спортінг

прогноз 0:2

21 січня, середа

Галатасарай – Атлетіко

- Атлетіко не програє Галатасараю в шести матчах поспіль

- У Галатасарая лише одна перемога в 21 матчі проти іспанських клубів

- Атлетіко виграв 10 з останніх 13 матчів ЛЧ

- Ян Облак може стати першим словенцем зі 100 матчами в ЛЧ

- Хуліан Альварес забив 10 голів у 11 останніх матчах ЛЧ

прогноз 2:2

Карабах – Айнтрахт

- Команди грали в плей-оф Ліги Європи-2013/14

- Карабах не вигравав у німецьких клубів у 10 матчах поспіль

- У п’яти останніх домашніх матчах Карабах забивав мінімум двічі

- Айнтрахт має одну перемогу в останніх восьми єврокубкових матчах

прогноз 0:0

Аталанта – Атлетік

- Перша зустріч команд у турнірах УЄФА

- Аталанта не програє в п’яти останніх матчах ЛЧ

- Усі вісім голів бергамасків у цьому сезоні забиті після перерви

- Атлетік виграв лише один з 11 виїзних матчів проти італійських клубів

прогноз 1:0

Челсі – Пафос

- Перша очна зустріч команд у єврокубках

- Челсі не програє вдома в єврокубках 17 матчів поспіль

- Лондонці забивають у 21 матчі поспіль на європейській арені

- Пафос не забив жодного гола у трьох виїзних матчах загального етапу

прогноз 1:0

Баварія – Юніон

- Перша зустріч команд у єврокубках

- Баварія не програє 37 матчів поспіль на загальному/груповому етапі ЛЧ

- Можлива 250-та перемога Баварії в Кубку чемпіонів

- Леннарт Карл може побити рекорд Мбаппе за віком результативності

- Юніон програв чотири з п’яти останніх матчів ЛЧ

прогноз 5:0

Ювентус – Бенфіка

- Бенфіка виграла сім із дев’яти попередніх матчів між командами

- Ювентус програв усі три домашні матчі проти Бенфіки

- Італійці можуть виграти три матчі ЛЧ поспіль уперше з 2021/22

- Бенфіка не програє італійським клубам у чотирьох матчах поспіль

прогноз 1:1

Ньюкасл – ПСВ

- ПСВ виграв обидва матчі проти Ньюкасла в ЛЧ-1997/98

- Ньюкасл виграв чотири останні домашні матчі проти нідерландських клубів

- Ентоні Гордон забив п’ять голів у шести матчах ЛЧ

- ПСВ забивав у 18 з 19 останніх матчів загального етапу

прогноз 0:0

Олімпік – Ліверпуль

- Загальний баланс: 3 перемоги Ліверпуля, 2 — Марселя, 1 нічия

- Марсель може виграти три матчі ЛЧ поспіль уперше з 2010/11

- Ігор Пайшао забив чотири голи в п’яти останніх матчах

- Ліверпуль виграв 16 з 19 матчів загального етапу ЛЧ

прогноз 1:1

Славія – Барселона

- Попередні матчі відбулися в сезоні 2019/20

- Славія не забиває в п’яти останніх матчах ЛЧ

- Барселона не програє чеським клубам у восьми матчах поспіль

- Ламін Ямаль має 14 результативних дій у ЛЧ до 18 років — рекорд турніру

прогноз 1:4

