Англия

Голкипер Клаудио Браво отрицает, что он может покинуть Манчестер Сити летом.

Клаудио Браво перешел в стан Горожан из Барселоны летом 2016 года, тогда за него было заплачено 17 миллионов фунтов. За время игры в составе Сити чилийцу не удалось зарекомендовать себя как надежного стража ворот, отметившись многочисленными ошибками.

В последнее время, в СМИ появляются различные слухи о том, что Браво покинет Манчестер.

"Это все ложь, что я ищу другое место работы. Я не собираюсь покидать Манчестер Сити", — заявил Браво Manchester Evening News.

"Я счастлив в Англии. Здесь хорошо моей семье"

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Браво сыграл 19 матчей. Последний раз голкипер появлялся на поле 21 января, в матче против Тоттенхэма (2:2).