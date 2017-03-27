Англия

Владелец Челси Роман Абрамович намерен усилить состав, чтобы убедить Эдена Азара не покидать клуб.

В летнее трансферное окно мадридский Реал предпримет очередную попытку подписать лидера Челси Эдена Азара. Сам игрок не против такого развития событий, поскольку рассчитывает, что в составе Реала имеет больше шансов победить в Лиге чемпионов.

В то же время, руководство Челси не планирует расставаться с Азаром и готово пойти на решительные меры. В частности, Роман Абрамович готов выделить на трансферы 200 миллионов евро.

Таким способом владелец хотел бы показать Азару, что клуб намерен также бороться за победу в Лиге чемпионов.

Хамес Родригес, Ромелу Лукаку, Альваро Морато и Темуе Бакайоко — в числе игроков, которыми интересуются Аристократы.

Стоит отметить, что тренер Реала Зинедин Зидан обратился к Пересу с просьбой подписать Азара.