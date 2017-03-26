Испания

Руководство мадридского Реала планирует подписать большого игрока в летнее трансферное окно.

Тренер мадридского Реала Зинедин Зидан обратился к Флорентину Пересу с просьбой подписать полузащитника Челси Эдена Азара.

При этом, у Переса свои планы на летнее трансферное окно. Президент намерен совершить крупный трансфер, подписав игрока экстра-класса, однако пока не принял окончательного решения по кандидату. Зизан рассчитывает, что этим игроком будет именно Азар.

Сам бельгиец открыт для переговоров и даже начал учить испанский язык, чтобы ускорить процесс адаптации в клубе.

В свою очередь, руководство Челси интересуется игроками Реала Хамесом Родригесом и Иско, которые могут быть включены в сделку по трансферу Азара. Сумма трансфера обещает быть внушительной, поскольку действующий контракт Азара рассчитан до 2020 года.

Стоит отметить, что Челси планирует продлить контракт с Азаром.