Англия

Полузащитник Чикаго Чайр Бастиан Швайнштайгер вспомнил о нелегком периоде, проведенном в Манчестер Юнайтед.

С момента прихода на тренерский мостик МЮ Жозе Моуриньо Швайнштайгер был отстранен от тренировок с первой командой. Хавбеку приходилось заниматься либо отдельно с тренером по фитнесу, либо с молодежкой.

В ноябре Бастиан все же вернулся в главную команду, но с того момента принял участие всего в четырех матчах Красных Дьяволов. Несмотря на такое отношение к себе, немецкий полузащитник ни на кого не держит зла и воспринимает все произошедшее как полезный опыт.

"Тренер подошел ко мне, кое-что сказал (я не стану говорить, что именно), и я вернулся к тренировкам с первой командой".

"Я не держу в себе негатива. Это было лишь испытание на крепость характера, вот и все".

"Даже когда я занимался один, мне все равно нравилось выходить на поле, выполнять спринты и находиться на тренировочной базе".

"Я никогда не сомневался в собственных силах. Дайте мне проявить себя, и я принесу результаты", — сказал Швайни.

За свою новую команду Бастиан сможет сыграть уже 1-го апреля. Именно тогда Файр на своем поле примут Монреаль.