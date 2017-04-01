Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо озадачен приоритетами полузащитника команды Поля Погба.

Жозе Моуриньо потребовал от Поля Погба уменьшить свою коммерческую активность и сконцентрироваться на тренировках и приведении себя в оптимальную форму для игры за МЮ.

Француз стал самым дорогим трансфером в истории футбола, что существенно повлияло на его маркетинговую роль. Однако, Жозе Моуриньо выразил опасение, что внефутбольная активность Погба идет в ущерб его игровой форме.

На данный момент Погба продолжает восстановление от травмы, которую он получил во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Ростова. Очевидно, что Моуриньо не устраивает то, какими темпами футболист набирает форму.

Стоит отметить, что в матче с ВБА Моуриньо не сможет рассчитывать сразу на пять игроков.