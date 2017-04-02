Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер не собирается добровольно уходить на пенсию.

Некоторые болельщики Арсенала критикуют 67-летнего Венгера за то, что команда опустилась на 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом Канониры проиграли 4 из последних 5 матчей. Не добавляет вистов французу и вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от Баварии с общим счетом 2:10.

"Я не уйду в отставку. Отставка подходит для молодых людей", — заявил Венгер.

Контракт Арсена с клубом истекает в конце сезона, но ему уже предложили новое соглашение на 2 года. Венгер пообещал принять решение "очень скоро".

" Для стариков отставка смерти подобна. Я по-прежнему смотрю каждый футбольный матч. Мне это интересно", — рассказал тренер.

Арсен уже 21-й год работает главным тренером Арсенала, но он не приводил Канониров к чемпионству ни разу за последние 13 лет.

"Конечно же, я голоден к трофеям. Теперь на моих плечах чуть больше давления, чем было 20 лет назад, но голод все такой же. Посмотрите, какой был клуб, когда я только пришел и какой он сейчас. Тогда у нас было 7 человек персонала, а сейчас 700".

"Ненавижу проигрывать. Я могу понять недовольство фанатов каждым поражением, но единственный путь к успеху – быть едиными с болельщиками и полностью выкладываться до конца сезона. Это все, что мы можем сделать".

Сегодня (2 апреля) Арсенал сыграет с Манчестер Сити в 30-м туре Премьер-лиги. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.