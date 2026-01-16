Англія

Лондонський клуб міг безкоштовно забрати капітана Ліверпуля, але гравець обрав залишитися на Енфілді.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк входив до сфери інтересів іншого англійського топклубу. На початку минулого року майбутнє капітана "червоних" було під питанням, оскільки термін дії його контракту добігав кінця.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Челсі серйозно розглядав можливість підписання нідерландця на правах вільного агента. Проте, як і інші претенденти, "сині" припинили роботу над цим трансфером після того, як зірковий центрбек пролонгував свою трудову угоду з мерсисайдцями до 2027 року.

Вірджил ван Дейк захищає кольори Ліверпуля з початку 2018 року. У поточному сезоні 34-річний футболіст залишається незмінним лідером оборони в колективі Арне Слота, провівши 29 матчів та відзначившись двома забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Ван Дейк міг перейти в Реал, але мадридці обрали іншого захисника.