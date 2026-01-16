36-річний бразилець приєднався до аутсайдера Суперліги на правах вільного агента.
Алекс Тейшейра, пресслужба ФК Пансерраїкос
16 січня 2026, 15:30
Клуб грецької Суперліги Пансерраїкос офіційно оголосив про підписання 36-річного атакувального півзахисника Алекса Тейшейри.
Екслідер донецького Шахтаря приєднався до грецької команди на правах вільного агента. Нагадаємо, свого часу "гірники" продали бразильця до китайського Цзянсу Сунін за 50 мільйонів євро.
Останнім клубом Тейшейри був бразильський Васко да Гама, який він залишив у вересні минулого року. Офіційно терміни контракту з Пансерраїкосом не розголошуються, однак за неофіційною інформацією угода розрахована на пів року.
Зазначимо, що Пансерраїкос є аутсайдером поточного сезону грецької Суперліги. Після 16 матчів команда має у своєму активі лише 5 очок та відстає від найближчого конкурента на п’ять пунктів.