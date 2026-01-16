Інше

36-річний бразилець приєднався до аутсайдера Суперліги на правах вільного агента.

Клуб грецької Суперліги Пансерраїкос офіційно оголосив про підписання 36-річного атакувального півзахисника Алекса Тейшейри.

Panserraikos, bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve son olarak Vasco da Gama’da oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira’yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Yunanistan ekibi, 36 yaşındaki oyuncu ile Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzaladı. #Panserraikos pic.twitter.com/vR3e6c2WI7 — Santra ve Gol (@santra_ve_gol) January 16, 2026

Екслідер донецького Шахтаря приєднався до грецької команди на правах вільного агента. Нагадаємо, свого часу "гірники" продали бразильця до китайського Цзянсу Сунін за 50 мільйонів євро.

Останнім клубом Тейшейри був бразильський Васко да Гама, який він залишив у вересні минулого року. Офіційно терміни контракту з Пансерраїкосом не розголошуються, однак за неофіційною інформацією угода розрахована на пів року.

Зазначимо, що Пансерраїкос є аутсайдером поточного сезону грецької Суперліги. Після 16 матчів команда має у своєму активі лише 5 очок та відстає від найближчого конкурента на п’ять пунктів.