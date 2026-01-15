Англія

Головний тренер лондонців змушений нагадувати гравцям про базову гігієну, щоб зупинити поширення інфекції в команді.

У розташуванні Челсі спалахнула вірусна інфекція, яка вже вивела з ладу частину персоналу та гравців.Головний тренер команди Ліам Росеньйор розповів, що ситуація змусила його провести спеціальну розмову з футболістами, присвячену миттю рук.

За словами наставника, медичний штаб робить усе можливе, щоб стримати поширення хвороби.Через застуду останню гру команди вже пропустили Ліам Делап та Джеймі Гіттенс, а також злягли деякі члени тренерського штабу.

"Наші лікарі роблять усе, щоб стримати цей, мабуть, вірус, тому що деякі члени штабу теж злягли", — цитує Росеньора Daily Mail.

Росеньор наголосив, що в такий напружений відрізок сезону команді потрібен кожен гравець, тому доводиться звертати увагу на найпростіші речі.

"Сьогодні у нас із гравцями було зібрання на тему необхідності мити руки, базових речей, які справді важливі, і я сподіваюся, що ми зможемо стримати інфекцію. У нас напружений період, нам потрібно, щоб кожен був готовий і здоровий", — підсумував тренер.

Наступний матч аристократи зіграють 17 січня проти Брентфорда в рамках 22 туру АПЛ.