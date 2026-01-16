Англія

Лондонський клуб розглядав кандидатуру захисника Борнмута, але вирішив не підписувати аргентинця.

Центральний захисник Борнмута Маркос Сенесі входив до сфери інтересів Челсі. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, керівництво лондонського клубу активно обговорювало можливість переходу гравця під час січневого трансферного вікна. Проте за результатами внутрішніх дискусій "сині" вирішили відмовитися від цієї ідеї.

Головною причиною такого рішення став вік футболіста. У травні аргентинцеві виповниться 29 років, що не відповідає нинішній стратегії лондонців, спрямованій на омолодження складу та інвестиції в довгострокові проєкти.

Сенесі виступає за Борнмут із 2022 року після переходу з Феєнорда за 15 мільйонів євро. Його чинний контракт із клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні захисник провів 22 матчі, у яких відзначився чотирма результативними передачами. На даний момент портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість аргентинця у 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус прагне безкоштовно отримати лідера захисту Борнмута.