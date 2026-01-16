Англія

Гейтінга працюватиме помічником Томаса Франка.

Колишній головний тренер амстердамського Аякса Джон Гейтінга приєднався до тренерського штабу лондонського Тоттенгема, де працюватиме асистентом головного тренера Томаса Франка. Про призначення повідомила пресслужба шпор.

We are delighted to welcome John Heitinga to the Club as First Team Assistant Coach, joining Thomas Frank’s coaching staff.



🔗 https://t.co/tVI1ZB1aPV pic.twitter.com/tjfPYRXjzQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2026

"Джон – чудове доповнення до нашого тренерського штабу. Його особистість, характер та здібності принесуть нам користь не тільки на полі, а й за його межами", – прокоментував кадрове рішення наставник Тоттенгема Томас Франк.

Гейтінга очолював Аякс з червня 2025 року, однак у листопаді був звільнений з посади. За цей період нідерландський фахівець провів на чолі амстердамського клубу 15 матчів: по п’ять з них завершилися перемогами, нічиїми та поразками.

Раніше Джон Гейтінга вже мав досвід роботи в Англії, де обіймав посади асистента головного тренера у Ліверпулі та Вест Гемі.