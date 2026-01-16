Гейтінга працюватиме помічником Томаса Франка.
Джон Гейтінга, getty images
Колишній головний тренер амстердамського Аякса Джон Гейтінга приєднався до тренерського штабу лондонського Тоттенгема, де працюватиме асистентом головного тренера Томаса Франка. Про призначення повідомила пресслужба шпор.
"Джон – чудове доповнення до нашого тренерського штабу. Його особистість, характер та здібності принесуть нам користь не тільки на полі, а й за його межами", – прокоментував кадрове рішення наставник Тоттенгема Томас Франк.
Гейтінга очолював Аякс з червня 2025 року, однак у листопаді був звільнений з посади. За цей період нідерландський фахівець провів на чолі амстердамського клубу 15 матчів: по п’ять з них завершилися перемогами, нічиїми та поразками.
Раніше Джон Гейтінга вже мав досвід роботи в Англії, де обіймав посади асистента головного тренера у Ліверпулі та Вест Гемі.