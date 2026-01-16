Англія

Захисник шотландської збірної планує обговорити з сім’єю варіанти продовження кар’єри після закінчення контракту.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон поділився думками щодо свого майбутнього та можливого продовження кар’єри в нинішньому клубі.

Шотландець зазначив, що до завершення його контракту з Ліверпулем залишилося п’ять місяців, тож попереду — важливий період ухвалення рішень:

"За моїм контрактом залишилося всього п’ять місяців, тому необхідно проаналізувати доступні варіанти – чи то рішення залишитися, чи то піти з клубу або інші шляхи. Мені належить обговорити ситуацію, що склалася, з сім’єю, перш ніж зробити остаточний вибір.



Після емоційно насиченого літа я намагаюся просто отримувати задоволення від статусу гравця Ліверпуля і бути корисним команді.

Однією з моїх цілей було потрапляння на чемпіонат світу, і, на щастя, збірній Шотландії вдалося вирішити це завдання. Тепер мені важливо усвідомити, чого саме я і мої близькі хочемо від майбутнього", – заявив Робертсон.

У поточному сезоні 31-річний захисник провів за Ліверпуль 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м’ячем та однією результативною передачею.