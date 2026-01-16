Англія

Клуби продовжують переговори щодо можливого трансферу хавбека.

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета у зимове трансферне вікно може повернутися до чемпіонату Бразилії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного бразильця зацікавлений Фламенгу, який вже погодив контракт із своїм вихованцем на чотири роки.

Також наголошується, що переговори між клубами продовжуються.

Цього сезону Пакета провів 19 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

