Іспанія

Капітан Барселони несподівано погодився на оренду до сусідів

Світ іспанського футболу сколихнула сенсаційна новина. Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген дав свою згоду на перехід до Жирони.

Німецький воротар прийняв пропозицію біло-червоних і готовий приєднатися до команди на правах оренди до червня поточного року. З самим гравцем усі умови вже погоджено — він відповів чітким ТАК на можливість змінити клубну прописку в межах Каталонії.

На даний момент клубам залишилося узгодити останні деталі угоди між собою. Проте Романо зазначає, що перехід стає все ближчим. Керівництво Жирони налаштоване оптимістично і сподівається повністю закрити всі питання та оформити трансфер вже наступного тижня.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, німецький голкіпер повністю відновився від травми спини та зіграв у кубку Короля проти Гвадалахари (3:0)