Англия

Менеджер Канониров Арсен Венгер заявил, что он не будет тем человеком, который внесет ясность касательно своей дальнейшей карьеры в Арсенале.

Французский специалист дал понять, что решение о его будущем было принято, но когда руководство клуба посчитает нужным объявить о нем он не знает.

"Решение огласит клуб. Я не могу сказать вам когда, я просто не знаю этого. Сейчас я сосредоточен на следующей игре", — сказал Арсен.

"Разумеется, я планирую предсезонные сборы, но это говорит лишь о том, что я делаю свою работу, то есть планирую будущее команды".

"Я достаточно рассказал об этом, мне нечего добавить".

"Понимаю, что тема может быть интересна, но мне интересно только то, что происходит на футбольном поле".

Напомним, что контракт Венгера с Арсеналом заканчивается после завершения текущего сезона. Однако в СМИ появлялась информация о том, что наставник подписал новый двухлетний контракт с Канонирами.

Болельщики команды настаивают на отставке француза.