Англия

Тренер Халл Сити Марку Силва прокомментировал свое положение в клубе.

Португальский специалист возглавил Халл Сити лишь в январе, однако за короткий срок сумел перестроить игру команды. Победа над Миддлсбро (4:2) позволила клубу покинуть зону вылета впервые за полгода. Тем не менее, руководство Халл Сити пока не спешит продлевать контракт с тренером.

"На текущий момент мы с руководством сфокусироваы лишь на том, чтобы сохранить прописку в АПЛ", — заявил Силва.

"Нет нового предложения по контракту на этой стадии, но я имею хорошие отношения с владельцами клуба и держу с ними постоянный контакт. В конце сезона мы обсудим это, я уверен. Я счастлив здесь и постоянно думаю о работе", — признался португалец.

Стоит также отметить и впечатляющую серию тренера: команды под руководством Марку Силвы не проигрывают в родных стенах уже на протяжении трех лет.