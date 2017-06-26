Англия

Главный тренер Нанта Клаудио Раньери сфокусирован на новой работе.

Итальянский специалист привел скромный Лестер к неожиданной победе в чемпионате Англии 2015/16, однако уже в следующем сезоне лишился работы из-за неудовлетворительных результатов.

В середине июня Раньери подписал контракт с французским Нантом. Прошлый раз, когда 65-летний итальянец работал во Франции, он вывел Монако в Лигу 1.

"Это был фантастический опыт, — сказал Раньери. — Любовь, которую жители Лестера выражали мне во время моего ухода из клуба, была еще более невероятной, чем во время шествия за титулом".

"Но теперь я хочу забыть Лестер, это было нечто уникальное, но я пришел в клуб, который выиграл восемь титулов во Франции, исторический клуб. Я очень рад быть здесь. Я уже приезжал сюда с Монако. И помню клуб в Лиге 2, их фанаты были просто фантастическими".