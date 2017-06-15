Франция

Нант официально объявил о назначении Клаудио Раньери на должность главного тренера.

Итальянский наставник Клаудио Раньери подписал двухлетний контракт с Нантом.

Раньери согласовал условия личного контракта еще в начале недели, но объявление о его назначении задерживалось из-за правила французской футбольной федерации, согласно которому возраст тренера в Лиге 1 не должен превышать 65 лет.

Тем не менее, руководство Лиги 1 сделало исключение для Раньери по запросу Нанта.

65-летний Раньери пребывал в статусе свободного агента с февраля, когда был уволен из Лестера, с которым он выиграл Премьер-лигу 2015/16.

По итогам прошедшего сезона Нант занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, но их уже бывший главный тренер Сержио Консейсао ушел в Порту.