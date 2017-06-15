Нант официально объявил о назначении Клаудио Раньери на должность главного тренера.
Клаудио Раньери, fcnantes.com
15 июня 2017, 19:15
Итальянский наставник Клаудио Раньери подписал двухлетний контракт с Нантом.
Раньери согласовал условия личного контракта еще в начале недели, но объявление о его назначении задерживалось из-за правила французской футбольной федерации, согласно которому возраст тренера в Лиге 1 не должен превышать 65 лет.
Тем не менее, руководство Лиги 1 сделало исключение для Раньери по запросу Нанта.
65-летний Раньери пребывал в статусе свободного агента с февраля, когда был уволен из Лестера, с которым он выиграл Премьер-лигу 2015/16.
По итогам прошедшего сезона Нант занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, но их уже бывший главный тренер Сержио Консейсао ушел в Порту.