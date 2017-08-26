Стартовые составы команд:

Борнмут: Бегович, Дэниэлс, С. Кук, Аке, А. Смит — Гослинг, Серман, Артер, Мингс — Дефо, Кинг

Запасные: Боруц, Б. Смит, Л. Кук, Фрейзер, Айб, Муссе, Афобе
 
Манчестер Сити: Эдерсон — Компани, Отаменди, Менди — Бернарду Силва, Давид Силва, Фернандиньо, де Брюйне, Данило — Стерлинг, Жезус 

Запасные: Браво, Мангала, Стоунз, Делф, Сане, Туре, Агуэро

Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.