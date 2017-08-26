Стали известны стартовые составы Борнмута и Ман Сити, которые сразятся в рамках 3-го тура АПЛ.
БЕНЖАМЕН МЕНДИ, MANCITY.COM
26 августа 2017, 14:01
Стартовые составы команд:
Борнмут: Бегович, Дэниэлс, С. Кук, Аке, А. Смит — Гослинг, Серман, Артер, Мингс — Дефо, Кинг
Запасные: Боруц, Б. Смит, Л. Кук, Фрейзер, Айб, Муссе, Афобе
Манчестер Сити: Эдерсон — Компани, Отаменди, Менди — Бернарду Силва, Давид Силва, Фернандиньо, де Брюйне, Данило — Стерлинг, Жезус
Запасные: Браво, Мангала, Стоунз, Делф, Сане, Туре, Агуэро
Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.