Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо остался доволен игрой своей команды в матче против Лестера (2:0).

Несмотря на незабитый Ромелу Лукаку пенальти, Манчестер Юнайтед удалось взять три очка в домашнем матче против Лестера благодаря голам вышедших на замену Маркуса Рашфорда и Маруана Феллаини.

"Все дело в качестве игроков. Они хороши и не просто хороши, они мотивированы помогать друг другу", — заявил Моуриньо.

"Не важно, играют они со старта или выходят на замену. У нас очень крепкий коллектив, все они очень дружественны и сражаются друг за друга".

"Мы показали очень хорошую игру. Обычно после незабитого пенальти команды немного сдают, но не в этом случае. Мы продолжали создавать шансы и зарабатывать угловые, и именно после углового нам удалось открыть счет".

После трех стартовых матчей Премьер-лиги Манчестер Юнайтед набрал девять очков.