Англия

"Синие" предлагают за хавбека меньшую сумму, чем хотел Лестер.

Ранее сообщалось, что Лестер согласится отпустить Данни Дринкуотера в Челси, но только за 40 миллионов фунтов.

Согласно информации издания Daily Telegraph, руководство Челси уверено, что полузащитник Лестера Данни Дринкуотер вскоре переберется на Стэмфорд Бридж. "Пенсионеры" предложили за футболиста 32 миллиона фунтов, и уверены в том, что "лисы" согласятся продать Данни за эту сумму.

Отметим, ранее стало известно, что Челси планирует подписать трех игроков сборной Англии до закрытия трансферного окна.