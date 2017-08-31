Англия

Полузащитник Лестера Рияд Марез вскоре станет игроком другого клуба.

Официальный сайт Федерации футбола Алжира сообщает, что Рияд Марез покинул расположение национальной сборной страны, чтобы завершить свой переход в новый клуб.

"Рияд Марез покинул расположение национальной команды и отправился в Европу. Сборная Алжира отправится в Замбию на матч отбора на ЧМ-2018 без одного из своих лидеров", — говорится на сайте ФФА.

С каким именно клубом полетел заключать соглашение Марез не сообщается. Главными претендентами на игрока различные СМИ называют Барселону, Тоттенхэм и Челси. Ранее игрока не сумел подписать Рома.

В стартовавшем сезоне Премьер-лиги Марез вышел на поле во всех трех стартовых встречах и сделал две результативные передачи.