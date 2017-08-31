Англия

"Красные" объявили о подписании бывшего полузащитника Арсенала Алекса Окслейда-Чемберлена.

После успешного прохождения медицинского обследования 24-летний игрок поставил подпись под долгосрочным контрактом с Ливерпулем, — сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Окслейд-Чемберлен провел в составе Арсенала 132 матча в Премьер-лиге в течение 6 лет, при этом отыграв еще 27 игр в футболке английской сборной.

Как сообщает BBC, сумма трансфера хавбека составила примерно 40 млн фунтов.

В данный момент Алекс находится в расположении национальной команды, готовясь к поединкам отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Малты (1 сентября) и Словакии (4 сентября).