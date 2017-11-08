Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн сможет принять участие в северолондонском дерби против Арсенала.
Харри Кейн, Getty Images
08 ноября 2017, 23:08
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий его команды Харри Кейн вернется на поле к матчу против Арсенала.
Получив вызов в сборную Англии на товарищеские матч против Германии и Бразилии, Кейн так и не явился в расположение национальной команды из-за ушиба, который он получил во время встречи с Кристал Пэлас.
"Харри в порядке, с ним все хорошо. Он получил удар в колено, но не беспокойтесь, он будет доступен к следующему матчу", — заявил Почеттино.
В текущем сезоне 24-летний Кейн провел за Тоттенхэм 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.
Матч между Арсеналом и Тоттенхэмом состоится на Эмирейтс Стэдиум в субботу, 18 ноября.