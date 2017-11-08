Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн сможет принять участие в северолондонском дерби против Арсенала.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий его команды Харри Кейн вернется на поле к матчу против Арсенала.

Получив вызов в сборную Англии на товарищеские матч против Германии и Бразилии, Кейн так и не явился в расположение национальной команды из-за ушиба, который он получил во время встречи с Кристал Пэлас.

"Харри в порядке, с ним все хорошо. Он получил удар в колено, но не беспокойтесь, он будет доступен к следующему матчу", — заявил Почеттино.

В текущем сезоне 24-летний Кейн провел за Тоттенхэм 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

Матч между Арсеналом и Тоттенхэмом состоится на Эмирейтс Стэдиум в субботу, 18 ноября.