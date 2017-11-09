Англия

Защитник Манчестер Юнайтед не собирается принимать предложение от турецкого клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний бек не провел ни одного поединка в АПЛ, при этом с недавнего времени его шансы получать регулярное игровое время значительно ухудшились.

По информации The Guardian, Шоу окончательно разругался с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, с которым теперь не разговаривает.

Несмотря на практически нулевые перспективы добиться успеха в МЮ, Шоу не спешит покидать Олд Траффорд.

Как сообщает The Mirror, предложение по трансферу игрока сделал Фенербахче, который намерен приобрести Шоу в зимнее трансферное окно, однако сам Люк не собирается переходить в стан турецкого клуба.

Ранее Моуриньо заявил, что Шоу должен улучшить свою игру, если он хочет выходить на поле за Манчестер Юнайтед.