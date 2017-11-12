Правый вингбек Челси Виктор Мозес считает, что его одноклубника Сезара Аспиликуэту недооценивают в Европе.
Виктор Мозес и Сезар Аспиликуэта, Getty Images
12 ноября 2017, 20:11
"Аспиликуэта оказал огромное влияние на мою игру, он многому меня научил", — приводит слова Мозеса Goal.com.
"Когда я иду в атаку, то всегда чувствую за собой подстраховку в лице Сезара. Он дорожит каждой минутой на футбольном поле и запредельно мотивирован".
"Я считаю, что Аспи – самый недооцененный защитник Европе", — сказал Мозес.
В текущем сезоне Аспиликуэта провел на поле 11 матчей в АПЛ, забив один гол и сделав 5 результативных передач.
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