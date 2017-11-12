Англия

Правый вингбек Челси Виктор Мозес считает, что его одноклубника Сезара Аспиликуэту недооценивают в Европе.

"Аспиликуэта оказал огромное влияние на мою игру, он многому меня научил", — приводит слова Мозеса Goal.com.

"Когда я иду в атаку, то всегда чувствую за собой подстраховку в лице Сезара. Он дорожит каждой минутой на футбольном поле и запредельно мотивирован".

"Я считаю, что Аспи – самый недооцененный защитник Европе", — сказал Мозес.

В текущем сезоне Аспиликуэта провел на поле 11 матчей в АПЛ, забив один гол и сделав 5 результативных передач.

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