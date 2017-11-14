Англия

Полузащитник МЮ Поль Погба практически восстановился от травмы, но в следующем матче не сыграет.

Французский полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы. По информации The Telegraph, Погба практически полностью выздоровел.

Однако в стане клуба не намерены рисковать игроком в матче против Ньюкасла и не будут его задействовать против "сорок".

Погба пропустил 9 последних недель из-за травмы бедра, полученной в матче Лиги чемпионов против Базеля.

Хавбек успел провести в чемпионате Англии всего 4 поединка, в которых забил два голи и отдал три результативные передачи.